Первая жена основателя Natura Siberica взяла контроль над производством

Контроль над производством Natura Siberica по решению суда перешел к первой жене ее основателя Ирине Трубниковой. Об этом сообщается на странице косметической компании в Instagram.

«30 августа на основании определения Бабушкинского районного суда Москвы и постановления Следственного комитета Московской области Ирина Трубникова вернула контроль над производственными мощностями Natura Siberica. Таким образом, удалось не допустить распродажи и утраты оборудования», — говорится в посте.

Сама Ирина Трубникова заявила «РИА Новости», что взяла под контроль Дмитровский опытный завод алюминиевой консервной ленты (ДОЗАКЛ).

«Сегодня я исполнила решение суда и предписание следственных органов сохранить производственные активы компании Natura Siberica и взяла под свой контроль производственные мощности», — сообщила она.

Представитель Трубниковой уточнил, что решение суда было вынесено в рамках уголовного дела о пожаре на заводе, который произошел в 2020 году. Сама Ирина Трубникова прибыла на завод, там была составлена опись оборудования. Сейчас оно находится под арестом, а Ирина Трубникова считается ответственным хранителем.

В компании Natura Siberica в августе разгорелся корпоративный конфликт из-за смены руководства, которое произошло после смерти основателя компании — Андрея Трубникова. Сотрудники отказались работать под началом нового президента Сергея Буйлова. Они заявили, что не согласны с его методами управления. Кроме того, им не показали документы о его назначении. При этом 13 августа, по рассказам сотрудников, первой жене предпринимателя Ирине Трубниковой и ее сыну Дмитрию, а также ведущим сотрудникам заблокировали пропуска, в здании находились посторонние люди. Работники сравнили происходящее с «рейдерским захватом» и вышли на стихийный митинг. Сергей Буйлов позднее заявил, что новое руководство ограничило доступ в ночное время ряду топ-менеджеров, которые якобы препятствовали законной деятельности в интересах компании и ее наследников.

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