Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ДТП с участием такси с начала года пострадали 2,4 тысячи человек 07:18
Великобритания сместила Россию на одну строчку в медальном зачете Паралимпиады 07:10
В США готовятся к урагану «Ида» 07:08
В Москве в субботу ожидается до +25°С и облачность с прояснениями 07:05
Два миллиона человек подписались на Instagram «МЮ» после возвращения... 06:58
В США люди покупают глистогонные препараты для скота, чтобы лечить COVID-19 06:45
Бывший вратарь «Челси» подписал контракт с хоккейным клубом 06:35
Канделаки заявила, что готова оплатить любую программу реабилитации для Уткина 06:18
Елизавета II примет участие в конференции по изменению климата 06:15
Дипмиссия КНР в США назвала доклад Штатов о COVID-19 научно неубедительным 06:12

Центральный банк Кубы будет работать с криптовалютами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Центральный банк Кубы установит новые правила обращения с криптовалютами, сообщает CNBC.

«Коммерческим поставщикам сопутствующих услуг теперь потребуется лицензия центрального банка для продолжения операций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что использование децентрализованной виртуальной наличности может помочь Кубе обойти санкции США, которые были введены при бывшем президенте Дональде Трампе и продлены при президенте Джо Байдене.

В то же время заместитель директора Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг китайского Народного банка Инь Юпин считает, что операции, связанные с криптовалютами, являются чистой спекуляцией. По его словам, биткоины не являются законным платежным средством и не имеют реальной стоимости. Он призвал граждан Китая «держаться от них подальше».

Аналитики аудиторской фирмы Deloitte полагают, что цифровые активы с высокой вероятностью заменят фиатные (символические, бумажные, кредитные, необеспеченные) деньги или будут конкурировать с ними в течение 5-10 лет. Исследователи отмечали, что компании, оказывающие финансовые услуги, должны использовать криптовалюты, цифровые активы и блокчейн, иначе они рискуют проиграть конкурентам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Дипмиссия КНР в США назвала доклад Штатов о COVID-19 научно неубедительным
«Все воюют против всех»: что ждет Афганистан после терактов
Кто и почему устроил серию взрывов в районе аэропорта Кабула
«Добро пожаловать домой»
Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»
Военные США провели спецоперацию по уничтожению боевика ИГ* в Афганистане
На Украине сообщили об ультиматуме Зеленскому со стороны ФРГ, США и России
Автобус упал с обрыва в Перу: погибли не менее 15 человек
В Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация может помочь избавиться от постковидного синдрома
Новости и материалы
Великобритания сместила Россию на одну строчку в медальном зачете Паралимпиады
В США готовятся к урагану «Ида»
В Москве в субботу ожидается до +25°С и облачность с прояснениями
Два миллиона человек подписались на Instagram «МЮ» после возвращения Роналду
В США люди покупают глистогонные препараты для скота, чтобы лечить COVID-19
Бывший вратарь «Челси» подписал контракт с хоккейным клубом
Канделаки заявила, что готова оплатить любую программу реабилитации для Уткина
Елизавета II примет участие в конференции по изменению климата
Губерниев о российском футболе: нам сейчас и так дышит в спину Сан-Марино
Исследование показало пользу кофе для сердца
«Рубин» готов заплатить за французского футболиста €18 млн
Эксперт рассказала, какие льготы могут получить пенсионеры старше 70 лет
Эксперт заявил, что предпосылок к вытеснению «дельта»-штамма коронавируса - нет
Власти Китая заявили, что COVID-19 в стране находится под контролем
Россия поднялась на вторую строчку в медальном зачете Паралимпиады
Синоптик рассказала, когда похолодает в Москве
Божович: судейство в России просто отвратительное, смешнее всего выглядит «Зенит»
Минобороны США и КНР впервые провели переговоры при администрации Байдена
Все новости
«Услышали сильный хлопок — и пошел черный дым». Су-24 потерпел крушение
У пилотов разбившегося под Пермью Су-24 диагностированы переломы рук
Треш-стрим довел блогера до СИЗО
Суд арестовал стримера, распылившего перцовый баллончик в лицо женщине
Рублю в помощь: остановят ли США печатный станок
Эксперты оценили месседжи главы ФРС США Джерома Пауэлла
Золото и бронза: Россия ворвалась в четвертый день Паралимпиады. LIVE
Легкоатлет Яремчук победил на дистанции 1500 метров в классе T46 в Токио
«Операция Ковчег»: как британец спасает бездомных животных от «Талибана»*
Британское правительство разрешило вывезти из Кабула бездомных кошек и собак
Роботизация и газификация: как обновили Duster
Кроссовер Duster получил газовую версию и новую коробку
«Погасла звезда русского хоккея»: 40 лет назад погиб Валерий Харламов
«Это невозможно»: почему коронавирус не станет локальным заболеванием
В Роспотребнадзоре раскритиковали заявление ВОЗ о будущем COVID-19
«Слепок со сценария Трампа»: грозит ли Байдену импичмент
Республиканцы потребовали отставки Байдена после гибели военных США в Кабуле
Рост, импотенция, холестерин: как предсказать время смерти
Названы признаки приближающейся смерти
«Исправить хаос в фанатском сообществе»: власти Китая борются с поп-звездами
Рейтинги популярности звезд оказались под запретом в Китае
Какие изменения произошли в заданиях ЕГЭ-2022
В 2022 году ЕГЭ по профильной математике, физике и литературе станут сложнее
Москвичка отсудила у «Яндекс.Такси» 2,5 млн за травмы в ДТП
Ее дело может стать толчком к изменению законов, регулирующих работу такси
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях