Эксперт оценил идею продать «Северный поток — 2» для обхода ограничений ЕС

Частичная продажа «Северного потока — 2» возможна, но у России есть еще много других вариантов, рассказал «Газете.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Так он прокомментировал сообщение немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, что продажа трубопровода может стать «последним вариантом» для обхода Газовой директивы ЕС.

Один из вариантов сейчас — попытаться сертифицировать Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока — 2», принадлежит «Газпрому») в качестве независимого оператора, отметил Митрахович. Заявка уже подана немецким властям, но рассмотрение пока не началось. Газовая директива ЕС позволяет воспользоваться такой «лазейкой».

«Если они разрешат, то это значит, что Nord Stream 2 AG будет просто прокачивать [газ] как независимый оператор, сможет проводить аукционы на бронирование мощности, в которых будет участвовать «Газпром» и выкупать часть этой мощности», — пояснил эксперт.

Если власти ФРГ не дадут согласие, то можно, например, организовывать виртуальный хаб в Балтийском море, где европейские компании приобретали бы определенные объемы газа и прокачивали его уже вместо «Газпрома» — половину мощности. Но тут встает другой вопрос — кто будет оператором и будет проводить аукционы.

«Возможно, часть Nord Stream 2 AG придется продать кому-то из доверенных компаний, но, конечно, не «Нафтогазу Украины», а кому-то, с кем они готовы сотрудничать», — отметил эксперт. По его словам, вариант с полной продажей это уже «абстракции», если только сложатся какие-то экстраординарные обстоятельства.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них составляет 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что проект находится на финальной стадии реализации.