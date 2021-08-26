Сбербанк предложит решения по механизму возврата списанных соцвыплат в счет долгов

Сбербанк готов предложить решения по механизму возврата списанных соцвыплат в счет долгов, заявил в четверг его глава Герман Греф.

В начале недели президент Владимир Путин предложил законодательно запретить банкам списывать социальные выплаты, которые были получены гражданами, в счет кредитов или иных каких-то исполнительных производств. Кроме того, глава государства поручил банкам вернуть ранее списанные выплаты.

«В соответствии с поручением президента, нужно, конечно, создать совместную группу и серьезно проработать, как это будет работать в дальнейшем, - отметил Греф в интервью телеканалу «Россия 1». — Наша практика показывает, что граждане не разделяют источники поступления средств и, как правило, используют их на оплату своих обязательств».

Каков будет механизм в данном случае, сейчас сложно сказать, нужно серьезно это продумывать, прорабатывать, говорит глава Сбербанка.

По словам Грефа, пока сложно представить себе такой механизм в особенности того, как это можно распространить назад, потому что это обстоятельства, которые уже совершились.

«Но мы, я думаю, что в ближайшее время эту тему обсудим, какие-то решения будем предлагать», — уверен глава Сбербанка.