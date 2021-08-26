Темпы отзыва лицензий у банков ускорились из-за борьбы ЦБ с онлайн-казино

В период с апреля по июнь Банк России отозвал лицензии у 20 кредитных организаций, это в 2,5 раза больше, чем в первом квартале этого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА».

Отмечается, что чаще всего это происходило из-за связи организаций с онлайн-казино.

«Это вовлеченность в проведение сомнительных операций. И в рамках этой классификации новый сегмент — это кредитные организации, преимущественно небанковские, которые обслуживают азартные игры, ставки, расчетно-кассовое обслуживание букмекерских контор, зачастую не зарегистрированных в соответствии с законодательством», — рассказал управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Ранее Центральный Банк России лишил лицензии «КС Банк». Отмечается, что по величине активов регулятор занимал 176-е место в банковской системе Российской Федерации.

Банк России принял соответствующее решение в связи с тем, что кредитная организация предоставляла недостоверную информацию о величине своих финансовых показателей, а также нарушала федеральные законы и нормативные акты Центробанка.