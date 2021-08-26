Минтруд планирует изменить правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет

Министерство труда и социальной защиты России собирается изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Об этом пишут «Известиям» со ссылкой на замглавы ведомства Ольгу Баталину.

П ее словам, изменения затронут имущество, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь.

Как рассказала Баталина, Минтруд, как и в прошлом году, постоянно проводит мониторинг обратной связи от граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки.

«С учетом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты <...> которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом», — заявила она.

Замглавы министерства также сообщила, что изменения внесут до конца года.

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