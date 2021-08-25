ЦБ сообщил о снижении спроса на иностранную валюту

Чистый спрос на наличную иностранную валюту среди россиян в июне по сравнению с маем снизился на 27%, до $0,7 млрд. Об этом говорится в обзоре Банка России.

Совокупный спрос (сумма валюты, купленной в банках, полученной по обмене и снятой с валютных счетов) в июне по сравнению с прошлым месяцем увеличился на 8%, составив $3,5 млрд. Однако если сравнивать его с июнем 2019 и 2020 годов, то он снизился на 14% и 11% соответственно.

Спрос на доллары в июне по отношению к маю снизился на 8%, на евро — вырос на 58%. Его объем оценивается в $2,2 и $1,2 млрд соответственно. Доля доллара в структуре совокупного спроса упала с 75% в прошлом месяце до 64%, евро — увеличилась с 24% до 35%.

Объем покупки иностранной валюты вырос на 32%, до $1,5 млрд. При этом долларов в июне было куплено на 9% больше, чем в мае, а евро — на 93%. Число покупок валюты увеличилось на 36%, составив 0,9 млн сделок. Средний размер сделки снизился на 3%, до $1583. С валютных счетов граждане сняли $2 млрд, что на 3% меньше, чем в мае.

Ранее исследование международной аудиторской компании Deloitte показало, что цифровые активы с высокой вероятностью заменят фиатные (символические, бумажные, кредитные, необеспеченные) деньги или будут конкурировать с ними в течение 5-10 лет. При этом Forbes со ссылкой на отчет аналитиков одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs (США) сообщил, что криптовалютный рынок по объему почти сравнялся с классическим финансовым.