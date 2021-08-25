В Кремле считают, что мер ЦБ и правительства хватит для макроэкономической стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина, связанное с инфляцией. Об этом представитель главы государства рассказал во время брифинга с журналистами.

Во вторник, 24 августа, Владимир Путин заявил, что действия правительства и Банка России адекватны ситуации с инфляцией.

«В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента также ответил на вопрос о рисках роста инфляции из-за единовременных выплат российским пенсионерам и военным.

В настоящий момент консенсуса у аналитиков насчет влияния выплат на инфляционные процессы нет, обратил внимание представитель Кремля.

«Безусловно, и Центробанк, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем», — уточнил Песков.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что инфляция в стране будет долгосрочным явлением. Она объяснила, что политика ЦБ, проводимая регулятором, нужна для улучшения положения россиян.