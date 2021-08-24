Россияне стали активнее погашать микрозаймы

Россияне в этом году стали заметно активнее погашать микрозаймы, чем в прошлом, сообщается в обзоре аналитиков QIWI Business. По сравнению с первым полугодием 2020-го объем погашенных займов вырос на 31%, а по сравнению со вторым – на 19%.

При этом число платежей увеличилось на 20% по сравнению с первым полугодием прошлого года, а по сравнению со вторым – на 14%. Средняя сумма погашения микрозайма составила 6661 рубль (это на 8% и 3% выше показателей 2020 года соответственно).

«Банки сократили выдачу кредитов во время локдауна прошлого года. В качестве альтернативы люди были вынуждены обращаться в МФО, чтобы компенсировать ухудшение материального положения. Это спровоцировало закономерный рост рынка микрокредитования», — прокомментировал эти данные коммерческий директор группы QIWI Александр Агаков.

По его словам, на ситуацию также повлияло и то, что клиенты МФО стали активнее пользоваться мобильными приложениями, в том числе и для погашения микрозаймов.

Наибольший объем выдачи микрозаймов, по данным аналитиков, был зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. Пик пришелся на июнь, когда оборот и количество транзакций выросли на 58% и 47% соответственно год к году.

Ранее исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir показало, что владельцы iPhone имеют в 1,5 раза больше шансов получить займ в МФО, чем те, кто пользуются другими смартфонами на базе Android. При этом средний размер займа у владельцев iPhone составляет 8918 рублей, а у других клиентов на 4% меньше – 8584 рубля.