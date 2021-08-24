Разработчики летающих такси собрали рекордные инвестиции

Инвесторы вложили рекордные $4,3 млрд в стартапы, которые занимаются разработкой электрических авиатакси. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Объем финансирования разработок воздушного транспорта за последние пять лет вырос на 83%, превысив $10,4 млрд, свидетельствуют данные консалтинговой компании McKinsey. Однако эксперты не исключают вероятность, что нынешнее оживление на рынке в скором времени пойдет на спад.

За восемь месяцев текущего года уже была собрана рекордная сумма. Эти деньги были привлечены за счет венчурного финансирования, а также благодаря поддержке инвесторами предложений о том, чтобы компании размещали свои бумаги на биржах через специальные компании — SPAC (special purpose acquisition company).

Воздушный транспорт сейчас — один из самых популярных развивающихся рынков, несмотря на то, что у большинства компаний еще нет реальных прототипов авиатакси, которые смогут перевозить пассажиров. Ажиотаж сопоставим с рынком электромобилей: многие надеются, что им удастся открыть «следующую Tesla».

Председатель консалтинговой компании IDTechEx Питер Харроп в статье FT отметил, что у авиатакси многообещающее будущее. При этом он отметил, что в стартапы были вложены миллиарды долларов людьми, которые просто хотят получить легкие деньги. «У нас есть компании, у которых еще нет продукта, и они продают мечту и собирают на этом миллиарды», — сказал Харроп газете.