Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Валуев о скандале с украинцами на открытии Паралимпиады: хочется обозвать... 17:09
Талибы* опровергли информацию о встрече с главой ЦРУ 17:03
Украинский телеканал рассказал о «приговоре» Киеву от жителей страны 17:03
МИД предупредил о последствиях из-за участия стран в «Крымской... 17:01
В британских закусочных McDonalds закончились молочные коктейли 16:58
Россияне стали активнее погашать микрозаймы 16:56
На Украине прошел первое чтение законопроект о большом государственном гербе 16:56
Шац поддержал решение Арустамяна покинуть «Матч ТВ» 16:51
Самая маленькая корова в мире умерла в Бангладеш 16:47
Канделаки — об уходе Арустамяна: он делал контент не для «Матч ТВ»... 16:45

Разработчики летающих такси собрали рекордные инвестиции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
SpaceX

Инвесторы вложили рекордные $4,3 млрд в стартапы, которые занимаются разработкой электрических авиатакси. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Объем финансирования разработок воздушного транспорта за последние пять лет вырос на 83%, превысив $10,4 млрд, свидетельствуют данные консалтинговой компании McKinsey. Однако эксперты не исключают вероятность, что нынешнее оживление на рынке в скором времени пойдет на спад.

За восемь месяцев текущего года уже была собрана рекордная сумма. Эти деньги были привлечены за счет венчурного финансирования, а также благодаря поддержке инвесторами предложений о том, чтобы компании размещали свои бумаги на биржах через специальные компании — SPAC (special purpose acquisition company).

Воздушный транспорт сейчас — один из самых популярных развивающихся рынков, несмотря на то, что у большинства компаний еще нет реальных прототипов авиатакси, которые смогут перевозить пассажиров. Ажиотаж сопоставим с рынком электромобилей: многие надеются, что им удастся открыть «следующую Tesla».

Председатель консалтинговой компании IDTechEx Питер Харроп в статье FT отметил, что у авиатакси многообещающее будущее. При этом он отметил, что в стартапы были вложены миллиарды долларов людьми, которые просто хотят получить легкие деньги. «У нас есть компании, у которых еще нет продукта, и они продают мечту и собирают на этом миллиарды», — сказал Харроп газете.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Власть талибов*: как боевики добиваются международного признания
WP узнала о тайной встрече директора ЦРУ с лидером талибов*
QR-кодам отмерили срок годности
Срок действия QR-кодов для вакцинированных может быть снижен до полугода
«Лукашенко для Запада — оружие против России, которое Москва сама и оплачивает»
Почему МВФ выделяет Белоруссии $1 млрд
Талибы* запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа
Украинцам приказали уйти с открытия Паралимпиады, чтобы не стоять с россиянами
МИД предупредил о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
ПФР планирует изменить порядок назначения пенсии
Новости и материалы
Валуев о скандале с украинцами на открытии Паралимпиады: хочется обозвать, но не буду
Талибы* опровергли информацию о встрече с главой ЦРУ
Украинский телеканал рассказал о «приговоре» Киеву от жителей страны
В британских закусочных McDonalds закончились молочные коктейли
Россияне стали активнее погашать микрозаймы
На Украине прошел первое чтение законопроект о большом государственном гербе
Шац поддержал решение Арустамяна покинуть «Матч ТВ»
Самая маленькая корова в мире умерла в Бангладеш
Канделаки — об уходе Арустамяна: он делал контент не для «Матч ТВ», а для своего канала
Свыше 30% россиян не используют функции защищенной разблокировки смартфона
В сети обсуждают видео с игуаной, укусившей за палец женщину на пляже
В Аризоне размыло «стену Трампа»
В России разрабатывается ПО для определения рака по запаху
Ученые связали лишний вес матери с раком кишечника у детей
Супермена в комиксах заменят его сыном-геем
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка, который поджег бочку с карбидом
Уткин — об уходе Арустамяна с «Матч ТВ»: по-моему, ты психанул, может, не стоит?
Лавров ответил на слова Борреля о влиянии России на Афганистан
Все новости
Зеленский: «Нельзя паспортизировать украинские сердца»
Как Украина отмечает 30-летие своей независимости
Угон, которого не было
Украинский МИД опроверг информацию об угоне самолета в аэропорту Кабула
Windows XP — 20 лет. И она все еще кому-то нужна
В мире осталось 9 миллионов человек, которые используют Windows XP
«Все это замкнутый круг»: как бедность распределяется по России
Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности
Заразится ли рубль штаммом «Дельта»
Эксперты оценили ожидания рынка от переговоров в Джексон-Хоул
Ближайший к Солнцу: астрономы нашли астероид, опередивший Меркурий
Самый близкий к Солнцу астероид столкнется с Меркурием или Венерой
Как Украина отметила 30 лет независимости
Сносило машины и теплицы: что творится в Дагестане после сильных ливней
Селевой поток в Дагестане унес туристов и людей в машинах
Талибы* захватили оставленную американцами военную технику
США допустили бомбардировку своих бывших баз в Афганистане
Ноутбук — это свобода
Как ноутбуки обрели все преимущества смартфонов
«Если Украина не захочет пропускать газ в Европу — можем обойтись без нее»
В МИД заявили, что Россия сможет поставлять газ в ЕС без транзита через Украину
«Уже вырыли могилу»: как студентка выжила при столкновении самолетов в Приамурье
40 лет назад Ан-24 столкнулся с самолетом-ракетоносцем Ту-16
Африканское сафари, рыбалка на Камчатке, день рождения в Перу: как звезды провели это лето
Куда ездили отдыхать российские знаменитости летом 2021 года
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях