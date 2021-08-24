Криптовалютный рынок по объему почти сравнялся с финансовым

Криптовалютный рынок по своему объему уже догоняет классический финансовый. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на отчет аналитиков одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs (США).

По данным ресурса CoinMarketCap.com, всего на рынке сейчас существует около 6 тыс. криптовалют, а их общая рыночная капитализация составляет $1,87 трлн. При этом, например, общая стоимость облигаций, покрываемых индексом Bloomberg-Barclays US Corporate High Yield Index (отражает высокодоходные облигации в США), оценивается в $1,67 трлн, отметили аналитики Goldman Sachs. А рыночная капитализация S&P 500 (индекс, покрывающий крупнейшие публичные компании в США) равна примерно $39 трлн.

Аналитики отметили, что, в отличие от других видов активов, криптовалюты – это высококонкурентный рынок. Самой популярной цифровой валютой сейчас является биткоин, на который приходится 46% рынка. На втором месте по популярности Ethereum, его доля составляет 20%.

В понедельник курс биткоина превысил отметку в $50 тыс. впервые с 15 мая. Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон сообщил «Газете.Ru», что цифровая валюта растет, в частности, на последних новостях об ожидаемом обновлении в сентябре. При этом в дальнейшем, по его словам, возможен как дальнейший рост курса.