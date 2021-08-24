Эксперт оценил количество экозданий в Москве

Директор департамента по развитию продукта группы компаний «ФСК» Петр Кирилловский заявил, что в Москве количество экозданий составляет всего менее 1%, передает ТАСС.

«Доля в Москве — менее 1% от всех строящихся зданий. Всего в России порядка 200 зданий сертифицировано по стандарту Breeam и 100 по стандарту Leed. Около 5 проектов проходят сертификацию по стандарту Well. В основном в последнее время спрос идет от публичных компаний, которые озаботились рейтингом ESG», — заявил Кирилловский.

Стандарт ESG означает Environmental — экология, Social — социальная политика и Governance — управление. Под понятием «экоздание», в целом, понимается строительство и эксплуатация зданий с минимальным воздействием на окружающую среду.

Кирилловский указывает на то, что стандарты Breeam, а также Leed и Well являются зарубежными, а в России пока не существует признанной рынком недвижимости собственной системы сертификации зданий.

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