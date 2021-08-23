Дивидендные выплаты по всему миру могут вернуться на допандемийный уровень

Сумма дивидендов, выплаченных компаниями их акционерам, во всем мире в этом году может составить $1,39 трлн, сообщает Reuters со ссылкой на отчет британской компании Janus Henderson (занимается управлением активами). Это всего на 3% ниже пиковых значений, которые были до пандемии, пишет агентство. Предыдущая оценка была ниже на 2,2 процентных пункта.

Реальный рост дивидендов (с поправкой на специальные дивиденды, изменения валюты и т.д.) в прошлом году составил 11,2%. Ожидается, что в 2021-м он составит 10,7% год к году, или 8,5% в реальном выражении.

Объем выплаченных дивидендов резко упал на фоне пандемии COVID-19. Но сейчас он восстанавливается достаточно высокими темпами: во втором квартале выплаты выросли на 26,3%, согласно данным Global Dividend Index. При этом компании, которые начали снова платить дивиденды, уже перечислили $33,3 млрд.

«Глобальные дивиденды в общей сложности, скорее всего, вернутся к уровню, предшествующему пандемии, в течение следующих 12 месяцев», — полагает менеджер по клиентскому портфелю в Janus Henderson Джейн Шумейк.

По ее словам, в отличие от прошлого экономического кризиса в конце нулевых, ситуация в банковской сфере не будет влиять на восстановление объема дивидендов, поскольку власти разных стран оказывают поддержку экономике.