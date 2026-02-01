Размер шрифта
Общество

Телефонные аферисты обменяли пенсионерке почти 30 млн рублей на сувенирные купюры

112: в Москве пенсионерка потеряла 29,9 млн рублей из-за схемы с проверкой денег
Ilya Naymushin/Reuters

Телефонные мошенники похитили у 75-летней жительницы Москвы почти 30 млн рублей, подменив деньги сувенирными купюрами. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, женщине пришло сообщение якобы из поликлиники с просьбой подтвердить прикрепление и назвать код из СМС. После этого злоумышленники получили доступ к ее учетной записи на Госуслуги и развернули классическую схему обмана: последовали срочные звонки от «сотрудников банка» и «правоохранительных органов».

Пенсионерку убедили, что от ее имени оформлена доверенность, а сбережения находятся под угрозой и их необходимо «проверить». Испугавшись, женщина изъяла накопления из банковской ячейки и передала валюту курьеру. Спустя некоторое время ей вернули «проверенные» средства, которые она без подозрений положила обратно в ячейку.

Обман вскрылся после разговора с мужем: в банке супруги обнаружили вместо денег сувенирные банкноты. Общий ущерб составил 29,9 млн рублей.

Курьера уже вычислили. Как выяснилось, им оказался житель Подмосковья, который недавно и сам стал жертвой аналогичной схемы. Парень думал, что помогает силовикам, выполнял указания мошенников.

Ранее в Уфе мошенники под видом чиновников обманули пожилую женщину, выведав данные и похитив 1,5 млн рублей.
 
