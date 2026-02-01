Размер шрифта
«Последнее окно возможностей»: Европе поставили условие, связанное с Россией

BZ: Европе грозят проблемы, если она не будет учитывать интересы России
Reuters

Европейским странам грозят проблемы, если они не будут учитывать интересы России. Такое мнение высказали авторы статьи в немецком издании Berliner Zeitung (BZ).

В публикации призвали страны Старого света (общее название трех частей света: Европы, Азии и Африки) отказаться от идеи присоединить Украину к НАТО и начать стремиться к сдерживанию гонки вооружений и взаимному признанию стратегических сфер влияния, особенно между США и РФ в Европе.

«Если мы, европейцы, не предпримем активных мер для решения этой проблемы, продолжающиеся переговоры о мирном плане лишь прервут войну, но не положат ей конец», — сказано в статье.

По мнению авторов публикации, нынешняя американская администрация, возможно, предоставляет Европе «последнее политическое окно возможностей». Они считают, что если европейцы им не воспользуются, то неизбежно вступят в войну, которая никоим образом не служит их интересам.

До этого политический аналитик Патрик Хеннингсен высказал мнение, что Европа могла бы решить свои проблемы, развернувшись в сторону России и Китая. По словам эксперта, в таком случае европейцы могли бы послать США «к черту».

Ранее Песков заявил, что Европа провоцирует себя на зависимость от США.
 
