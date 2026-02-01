«Богом поцелованная девочка»: хореограф Тутберидзе о возвращении Валиевой

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, признался, что ожидал мощного возвращения от фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я всегда говорил, Камила — Богом поцелованная девочка, я ожидал такого от ее возвращения. Она столько натерпелась и настрадалась, что заслуживает лучшего», — заявил Железняков.

31 января Валиева впервые после отстранения вышла на соревновательный лед и выступила на чемпионате России по прыжкам. За выступление в четвертьфинале, где был исполнен четверной тулуп, она получила 29,28 балла, что позволило ей занять четвертое место и выйти в полуфинал. Полуфиналы и финалы пройдут 1 февраля.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее Илья Авербух заявил о серьезности намерений Валиевой.