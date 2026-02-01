Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

В Раде обвинили Зеленского в шаткой позиции Украины в конфликте

Гончаренко: сбой энергосистемы показывает слабость Украины из-за Зеленского
Доминик Бутен/РИА «Новости»

Перебои с электроснабжением на Украине и иные события свидетельствуют о том, что глава государства Владимир Зеленский и его окружение довели страну до очень шаткой позиции в конфликте. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Законодатель высказался о технологическом сбое, в результате которого Украина и часть Молдавии оказались обесточены.

«Сегодняшний день — это свидетельство того, насколько у нас повреждена энергосистема», — отметил он.

По мнению парламентария, непростая ситуация на Украине сложилась по вине нынешних властей и тех, кто получил влияние при их покровительстве. Гончаренко выразил уверенность, что положение страны было бы другим, если бы из сил противовоздушной обороны не переводили в пехоту, а на производствах собирали по 1000 дронов и 1000 ракет «Фламинго» ежедневно.

31 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна осталась без электроснабжения. Причиной послужил технологический сбой с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

На этом фоне большинство украинских областей столкнулись с масштабным отключением электричества. В столице и Харькове была полностью приостановлена работа метрополитенов. Компания «Укрэнерго» заявила об очень высоком дефиците мощности в энергосистеме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде допустили принудительную эвакуацию киевлян из-за повреждений энергетических объектов.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!