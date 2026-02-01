Перебои с электроснабжением на Украине и иные события свидетельствуют о том, что глава государства Владимир Зеленский и его окружение довели страну до очень шаткой позиции в конфликте. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Законодатель высказался о технологическом сбое, в результате которого Украина и часть Молдавии оказались обесточены.

«Сегодняшний день — это свидетельство того, насколько у нас повреждена энергосистема», — отметил он.

По мнению парламентария, непростая ситуация на Украине сложилась по вине нынешних властей и тех, кто получил влияние при их покровительстве. Гончаренко выразил уверенность, что положение страны было бы другим, если бы из сил противовоздушной обороны не переводили в пехоту, а на производствах собирали по 1000 дронов и 1000 ракет «Фламинго» ежедневно.

31 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна осталась без электроснабжения. Причиной послужил технологический сбой с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

На этом фоне большинство украинских областей столкнулись с масштабным отключением электричества. В столице и Харькове была полностью приостановлена работа метрополитенов. Компания «Укрэнерго» заявила об очень высоком дефиците мощности в энергосистеме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде допустили принудительную эвакуацию киевлян из-за повреждений энергетических объектов.