В Азербайджане 32-летний стоматолог обручился с 13-летней пациенткой

В Азербайджане мужчину наказали за обручение с несовершеннолетней
Aleona/Shutterstock/FOTODOM

Житель Азербайджана решил заключить брак с несовершеннолетней и поплатился. Об этом пишет Oxu.az.

По данным местных СМИ, помолвка 32-летнего Мушфига и его 13-летней «невесты» Нушабы (имена изменены — прим. ред) состоялась в Шамкирском районе. После пышного застолья в местном ресторане родителей девочки и ее жениха вызвали на допрос.

Мужчина, работающий врачом-стоматологом, заявил, что обратил внимание на Нушабу, когда та пришла к нему на прием. Впоследствии Мушфиг рассказал о своем намерении жениться самой пациентке и предупредил, что попросит руки у ее родителей.

Сначала они не дали своего благословения, но девочка причинила себе вред, чтобы напугать родителей. После этого ее мать согласилась на предложение сватов. Врач предстал перед суд и признал вину в совершении проступка, за что был оштрафован на 1 тыс. манатов (45 тыс. рублей — прим. ред.).

Ранее уральскому педофилу запросили 18 лет колонии за «посиделки в сауне» со школьниками.
 
