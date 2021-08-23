Акции Trillium Theurapetics взлетели почти на 200% на фоне покупки Pfizer

Американская фармацевтическая компания Pfizer, известная разработкой вакцины от коронавируса, купит предприятие Trillium Therapeutics Inc., занимающееся разработкой онкопрепаратов. По условиям соглашения, сумма сделки составит $2,26 млрд, или $18,5 за акцию, сообщается в пресс-релизе.

На фоне сообщения о сделке с Pfizer акции Trillium Therapeutics Inc. (Nasdaq: TRIL) на премаркете резко подскочили в цене. По данным на 14.31 мск, бумаги подорожали на 192,45%,— с $6,09 (на момент предыдущего закрытия) до $17,7.

В результате сделки Pfizer получит все находящиеся в обращении акции Trillium Therapeutics Inc., которые ему еще не принадлежат. Сумма, за которую он выкупит бумаги, составляет 118% премии к средневзвешенной цене за 60 дней.

В числе ее разработок Trillium Therapeutics Inc. – биопрепараты, которые повышают способность врожденной иммунной системы обнаруживать и уничтожать раковые клетки. Как отмечается на сайте компании, ее работа сосредоточена на молекуле CD47, которую опухоли часто используют для обхода иммунной системы. Она подает защитный сигнал организму («не ешь меня»), который блокирует способность клеток разрушать опухоль. Задача состоит в том, чтобы нейтрализовать этот сигнал.

«Предложенная покупка укрепит лидерство Pfizer в сфере онкологии за счет добавления (в наш портфель. – «Газета.Ru») исследовательских иммуно-терапевтических средств следующего поколения для лечения гематологических злокачественных новообразований», — говорится в сообщении.