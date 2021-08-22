Меркель: Европа не будет зависеть от российского газа через 25 лет

Газ из России в Европу через 25 лет не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слова немецкого лидера приводит РИА «Новости».

«Самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах. Украина должна готовиться к этому - к тому, что Европа будет значительно более независимой от [поставок] газа», - сообщила Меркель.

Она подчеркнула, что Украина, как и другие страны, должна понимать, что делать, когда это произойдет.

«Например, можно сотрудничать по водороду. Но такой проект нужно развивать пошагово, в 2024 году он не сможет заменить газ»,- уточнила Меркель.

На встрече в Киеве Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в частности обсудили предстоящий запуск «Северного потока — 2». Так, по словам канцлера, Германия «серьезно» относится к опасениям Украины по «Северному потоку — 2» и считает, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после истечения договора с «Газпромом» в 2024 году.

Меркель также напомнила, что использование трубопровода в качестве «оружия» может повлечь за собой санкции.