В Совфеде оценили затраты на предложенные Путиным выплаты пенсионерам в 500 млрд рублей

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о единовременных выплатах пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Где-то порядка 40 млн пенсионеров, получающих страховую пенсию, — это получается 400 млрд рублей. Плюс те, кто получает социальные пенсии, — у нас порядка 3,5 млн. человек, — это порядка 35 млрд рублей (потребуется — Прим. ред.). Плюс военные пенсионеры, которым президент распорядился выделить по 15 тыс. рублей. Военных пенсионеров у нас где-то миллиона полтора-два», - приводит издание слова политика.

По словам сенатора, на выплаты потребуется около 500 млрд рублей.

«Плюс передача из федерального бюджета средств на прямые выплаты в соответствии с требованиями, либо это будет указ президента, либо это будет закон, в соответствии с которым будут выплачены эти суммы», - резюмировал Рязанский.

Ранее на встрече с представителями партии «Единая Россия» Путин предложил дополнительно выплатить всем пенсионерам России в 2021 году по 10 тыс. рублей. Предложение касается всех пенсионеров — и работающих, и неработающих.

Также президент предложил осуществить единовременную выплату всем военнослужащим — в среднем по 15 тыс. рублей.