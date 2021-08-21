Цена нефти марки Brent впервые с 21 мая опустилась ниже $65 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в октябре 2021 года опустилась на 2,23%, составив $64,97 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонский биржи ICE yf 00:02 мск, сообщает ТАСС.

В последний раз цена за нефть марки Brent составляла ниже $65 за баррель 21 мая текущего года. К 00:21 цена нефти марки Brent поднялась на 2,12% до $65,04.

Нефть марки WTI, по данным на 00:21, подешевела на -2,58% и составила $61,86.

Ранее сообщалось, что добыча нефти в России вырастет до нового рекорда в июле 2022 года и может достигнуть пика в 2023 году.

Из данных прогноза следует, что решение альянса ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи дает России возможность постепенно прийти в себя от связанного с COVID-19 сокращения показателей — страна идет к тому, чтобы уже в июле 2022 года установить новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата газа за месяц.