Власти хотят обязать брокеров делиться данными о клиентах

Профессиональных участников рынка ценных бумаг могут обязать отвечать на запросы о клиентах во время антикоррупционных проверок, пишет РБК.

Пункт о предоставлении доступа к информации о ценных бумагах в портфелях конкретных лиц содержится в новом национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Президент России Владимир Путин поручил Банку России и Минфину до 10 октября 2022 года подготовить поправки в законодательство, которые закрепят за брокерами и управляющими компаниями новые обязанности. Также новые правила могут коснуться бюро кредитных историй.

Действующий закон о «О рынке ценных бумаг» (39-ФЗ) предполагает, что держатели реестра владельцев ценных бумаг должны обеспечивать конфиденциальность информации о клиенте, которому открыт счет. Данные о вложениях гражданина могут быть предоставлены только суду, Банку России, органам предварительного следствия с согласия их руководителей, а также МВД, если ведется расследование преступления в сфере экономики.

По закону «О кредитных историях» (218-ФЗ) бюро кредитных историй также должно обеспечивать защиту информации, которая содержится в кредитных отчетах по каждому клиенту. БКИ может делиться информацией по запросу ЦБ, судебных приставов, нотариусов, судов, финансовых управляющих при банкротстве, банков и органов предварительного следствия, которые завели уголовное дело.