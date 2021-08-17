Visa обеспокоена из-за комиссии при оплате картами на Wildberries

Visa изучает вопрос введения комиссии маркетплейсом Wildberries за оплату товаров с помощью зарубежных платежных систем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Онлайн-ритейлер Wildberries объявил, о скидках на товары, оплата которых производится с помощью российских платежных систем. По информации ритейлера, разницу в стоимости можно обеспечить за счет низких комиссий при обработке транзакций, так как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

В компании Visa заявили, что они обеспокоены данным решением и выступают против такой практики, поскольку убеждены, что подобные действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на бизнесе. В Visa подчеркнули, что покупателю необходимо оставить возможность выбирать удобный способ оплаты.

В компании Wildberries агентству пояснили, что нет никаких дополнительных комиссий, а просто тарифы стали прозрачными для клиентов.

«Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему. 16 августа мы снизили цены на товары на Wildberries с учетом тарифов платежных систем и предложили покупателям самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Теперь наши пользователи видят, как складывается цена на товар, и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках», — рассказали в Wildberries.

Ранее Центробанк заявил, что не видит каких-либо рисков отключения России от западных платежных систем.