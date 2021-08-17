Более трети компаний в России сохранят удаленку

В России более трети компаний (37%) намерены сохранить удаленный режим работы для своих сотрудников. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Работа.ру, которые приводит ТАСС.

Согласно исследованию, 38% опрошенных представителей бизнеса заявили, что в их компаниях есть сотрудники, работающие на удаленке.

В 49% компаний отсутствует дистанционный формат, а 13% трудятся в гибридном режиме — частично из офиса, частично из дома.

При этом четверть фирм указали, что менее 10% штата работают удаленно. Еще около четверти респондентов отметили, что 10-30% сотрудников работают из дома. Свыше 30% сотрудников трудится удалено лишь в 13% компаний.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице отменяется обязательное требование о переводе не менее 30% работников предприятий и организаций на удаленку. В связи с данным решением 18% опрошенных компаний планируют вернуть сотрудников в офис, 17% компаний сделают это частично, 28% собираются работать в гибридном формате и дать сотрудникам возможность выбора, а 37% оставят дистанционный режим.

Опрос проводился в августе текущего года во всех округах РФ. Участниками исследования стали более 2 тыс. представителей российских компаний.