Bloomberg назвал рост экономики России самым быстрым с 2000 года

После того, как власти отменили ограничения в связи с коронавирусом, российская экономика продемонстрировала самые высокие темпы роста с 2000 года, пишет Bloomberg.

Валовый внутренний продукт (ВВП) РФ во втором квартале увеличился на 10,3%, зафиксирован значительный рост розничной торговли, пассажирских перевозок и обрабатывающего производства, указано в статье.

«Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось», — рассказал экономист Скотт Джонсон.

В свою очередь, агентство Morgan Stanley в связи с «неожиданно позитивными данными и более конструктивным прогнозом цен на нефть» скорректировало прогноз по росту российского ВВП и повысило его до 4,6% в 2021 году и 3,2% в 2022 году.

Эксперты уверены, что в третьем квартале рост ВВП России продолжится, но с более низкими темпами, так как положительные эффекты после снятия коронавирусных ограничений постепенно сойдут на нет.

Ранее в Росстате сообщили, что ВВП России во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года.