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Префы «Башнефти» подорожали почти на 6% на фоне публикации отчетности

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Сергей Карпухин/Reuters

Префы «Башнефти» на Московской бирже показывают существенный рост – почти 6 % до до 1047 рублей, обыкновенные акции — примерно на 2,4% до 1390 рублей. Привилегированные акции стали лидером роста в ходе сегодняшних торгов.

Также компания отчиталась о значительном улучшении финансовых и производственных показателей в первом полугодии 2021 года. Выручка компании по итогам шести месяцев выросла на 23,2% и достигла 357,3 млрд рублей. Прибыль увеличилась до 27,6 млрд рублей, против чистого убытка в размере 7,4 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Показатель EBITDA вырос в пять раз и составил 63 млрд рублей.

Еще несколько сильных показателей, по которым «Башнефть» продолжает удерживать лидерские позиции на рынке, – глубина переработки и выход светлых нефтепродуктов. Глубина переработки в отчетном периоде достигла 86,7 % (рост на 2,7 %), а показатель выхода светлых нефтепродуктов в этот же период вырос на 4,5% – до 68%. Как отмечает компания, улучшить финансовые показатели позволили стабилизация ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов, а также реализация комплекса мер по повышению эффективности деятельности.

Ранее агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг «Башнефти» на уровне BBB со стабильным прогнозом. Агентство «Эксперт РА» оценило рейтинг «Башнефти» как ruAAA со стабильным прогнозом, отметив, что компания является стратегически значимым активом для «Роснефть».

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