Производитель ингаляторов Vectura одобрил предложение Philip Morris о его покупке

Совет директоров британской фармацевтической фирмы Vectura поддержал предложение табачной компании Philip Morris International о его покупке за £1 млрд. Об этом сообщает Sky News.

Vectura производит ингаляционные лекарства и устройства для лечения респираторных заболеваний, в том числе астмы.

«Директора Vectura также отмечают, что более широкий круг заинтересованных лиц могут извлечь выгоду из значительных финансовых ресурсов PMI и ее намерений увеличить инвестиции в исследования и разработки, а также управлять Vectura как автономным бизнес-подразделением, которое составит основу его бизнеса по производству ингаляционных препаратов», — сообщили в фирме.

В Philip Morris подчеркнули, что хотели бы, чтобы Vectura работала как независимое подразделение, добавив, что рассматривают приобретение «как часть естественного превращения в более широкую компанию в сфере здравоохранения и оздоровления». Компания рассчитывает получить как минимум $1 млрд чистой выручки от «продуктов помимо табака и никотина» к 2025 году.

Ранее сообщалось, что Philip Morris конкурировала с американским инвестфондом Carlyle за приобретение Vectura.

Также сообщалось, что в России ограничили возможность покупки стиков и табака для кальяна через интернет.