ОПЕК назвала Россию драйвером роста добычи нефти

ОПЕК признала Россию, Канаду и Китай основными драйверами роста добычи нефти в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на августовский отчет организации.

Согласно анализу ОПЕК, в 2021 году рост мирового спроса на нефть составит 6 млн баррелей в сутки (б/с). Аналогичный прогноз организация давала в июле, также сохранилась оценка восстановления спроса и на 2022 год — 3,3 млн б/с.

В ОПЕК ожидают, что в целом в 2021 году мировой спрос на нефть восстановиться до 96,6 млн б/с. Во второй половине 2022 года, как прогнозирует организация, можно ожидать глобальный спрос на нефть в объеме свыше 100 б/с, а в среднем по году он составит 99,9 млн б/с.

В отчете ОПЕК повышены прогнозы роста экспорта нефти из стран, не входящих в организацию, на 0,27 млн б/с в 2021 году и на 0,84 млн б/с 2022 году.

«Это связано с тем, что страны ОПЕК+ в июле приняли решение наращивать добычу темпами по 0,4 млн б/с в месяц до сентября 2022 года. Кроме того, в ОПЕК ожидают пересмотра прогнозов по добыче в США и в Канаде», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась на втором месте по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, первое место занимает Канада. По имеющимся данным, США перестали получать нефть из Венесуэлы из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставки, оставив возможность для российских экспортеров.