В Центробанке предупредили о перегреве рынка недвижимости

Российский рынок недвижимости близок к перегреву, о чем свидетельствует рост цен на первичное жилье. Об этом в сообщила директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова в интервью газете «Известия».

Эксперт уточнила, что темп роста цен на первичном рынке жилья во втором квартале в годовом выражении составил 20,6%. В Москве этот показатель еще выше — 24%, в Санкт-Петербурге — 26%. В связи с этим россиянам приходится брать ипотеку на большую сумму, что увеличивает риски.

По мнению Даниловой, рост ипотеки с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика «вызывает обеспокоенность», так как может привести к увеличению доли плохих кредитов в будущем. Она выразила мнение, что охлаждение ценовой динамики «было бы полезным».

«Но в целом важно подчеркнуть, что качество ипотеки пока достаточно хорошее. Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет всего 0,94%. Это существенно лучше, чем даже в 2018–2019 годах, когда этот показатель составлял 1,5–2%. Отчасти это связано с высокими темпами роста рынка: портфель выданных кредитов пока не успел «испортиться»», — заключила Данилова.

Как сообщалось ранее, более четверти (26%) жителей России планируют подать заявку на получение ипотеки до конца лета.

Около 42% респондентов из числа планирующих взять ипотеку надеются оформить кредит до повышения ставок. Для 34% опрошенных причиной поторопиться с получением кредита стали опасения роста цен на недвижимость. Кроме того, 21% боятся, что вырастет первоначальный взнос, а 16% хотели бы взять ипотеку до возможного ужесточения требования к заемщикам.