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Спасенных при крушении Ми-8 на Камчатке доставили в Петропавловск-Камчатский

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Пресс-служба МЧС России по Мурманской области/РИА «Новости»

Людей, которые были на вертолете Ми-8 и пострадали после падения, доставили в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минздрава региона.

«Вертолеты приземлись в Петропавловске-Камчатском, далее пострадавших на каретах скорой помощи повезут в краевую больницу», — уточнили в министерстве здравоохранения.

До этого сотрудники МЧС России прибыли на место крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке. В операции участвуют более 60 человек, задействовано 10 единиц техники.

Также вертолет, потерпевший крушение на Камчатке, находится на глубине 100 метров. На борту вертолета Ми-8 находились 13 туристов из Москвы и Петербурга, среди них один ребенок. Первой остановкой в их экскурсионной программе должно было стать озеро Курильское.

Ранее были названы вероятные версии крушения вертолета с туристами на Камчатке. Среди версий случившегося основные — техническая неисправность и ошибка пилотирования.

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