Российским пенсионерам вернут накопления, изъятые незаконно

Государственная дума, возможно, примет осенью законопроект о возмещении утерянных средств клиентам негосударственных пенсионных фондов в результате мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».

С подобного рода проблемами соотечественники могли столкнуться, меняя один пенсионный фонд на другой. Получится защитить деньги налогоплательщиков с точки зрения закона.

Негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона.

На данный момент восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии происходит в судебном порядке.

«Этот законопроект принимается с опозданием. Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах», --обратил внимание глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Российские власти предложили отложенное вступление закона в силу с 1 июля следующего года.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин рассчитывает завершить трудовую деятельность до 55 лет.