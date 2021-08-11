Deutsche Welle удалила упоминание «Роснефти» из своей статьи после обращения компании

Издание Deutsche Welle в досудебном порядке удалило из своей статьи упоминание НК «Роснефть» после претензий российской компании, заявившей о том, что информация, приведенная в материале, не соответствует действительности.

20 июля на русскоязычном сайте немецкого издания была опубликована статья, в которой говорилось о якобы связанности руководства «Роснефти» с литовской фирмой, поставлявшей оборудование для электростанций в Крым.

«После нашего обращения издание Deutsche Welle в досудебном порядке согласилось удалить из своей статьи недостоверную информацию о Компании», - подтвердил представитель НК «Роснефть».

В самой статье Deutsche Welle указано, что «по юридическим причинам в текст были внесены изменения и удалено упоминание об одной российской компании».