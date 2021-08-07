Россиянам рассказали, как экономить при оформлении ипотеки

Директор по развитию финансовых продуктов финансового маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков назвал способ сэкономить при оформлении ипотеки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Лучший способ экономии при оформлении ипотечного кредита - получить решение в нескольких банках и сравнить условия. Помимо таких факторов, как процентная ставка, сумма кредита и срок, важно изучить стоимость страховки и количество страховых компаний, с которыми работает банк», — рассказал он.

Эксперт предупредил, что иногда более низкая процентная ставка может идти вместе с более дорогой страховкой и с небольшим выбором страховых компаний.

Грибков обратил внимание, что страховку необходимо продлевать каждый год, поэтому следует заранее рассчитать общие затраты по ипотеке в перспективе нескольких лет.

Перед выбором страховой компании нужно внимательно изучить договор, чтобы понимать, какие риски он покрывает, а также посмотреть историю выплат данной компании при наступлении страхового случая.

Также можно сэкономить с помощью рефинансирования. По словам специалиста, спустя примерно год после начала ипотеки и до очередного продления страховки, можно посмотреть на условия по рефинансированию. Есть вероятность, что другой банк предложит более выгодные условия.

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