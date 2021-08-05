Минэкономразвития: восстановительный рост ВВП России замедляется

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство зафиксировало замедление восстановительного роста ВВП России. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Те данные, которые мы сейчас получим по июлю, то, что мы сейчас, по крайней мере, видим по косвенным данным, говорит о том, что мы можем увидеть такое замедление восстановления уже очевидное. Поэтому давайте посмотрим на июльские данные, они, скорее, определят то, что мы увидим по году», — сказал он.

Решетников добавил, что многие отрасли, в том числе добыча нефти по ОПЕК+, авиаперелеты и сфера услуг, пока не восстановились. По его мнению, это может привести к «определенному охлаждению» российской экономики к концу года.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России за прошлую неделю снизилась до 6,45% с 6,49%, которые фиксировались неделей ранее. Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что инфляция в стране будет долгосрочным явлением. По ее словам, инфляционные ожидания были более сдержанными в момент, когда условия экономики считались стабильнее.