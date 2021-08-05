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Годовая инфляция в России замедлилась

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Годовая инфляция в России за прошлую неделю снизилась до 6,45% с 6,49%, которые фиксировались неделей ранее. Об этом говорится в еженедельном обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«Непродовольственная инфляция за неделю с 27 июля по 2 августа сохранилась на уровне 0,21%, как и неделей ранее. Темпы удорожания строительных материалов замедляются, но продолжают вносить значимый вклад (0,7% после 1,0% неделей ранее)», — показал обзор.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что инфляция в стране будет долгосрочным явлением. По ее словам, инфляционные ожидания были более сдержанными в момент, когда условия экономики считались стабильнее. Однако условия меняются, они реагируют на пандемию, отсюда происходит рост цен.

Глава ЦБ также подчеркивала, что регулятор и дальше продолжит жесткую кредитно-денежную политику.

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