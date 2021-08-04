В АТОР заявили о росте стоимости отдыха в 2021 году

Стоимость туров для российских граждан в 2021 году подорожала на 25% по сравнению с показателем за прошлый год, заявил исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на некоторых направлениях, например Объединенные Арабские Эмираты, Куба и Греция, динамика роста средней стоимости турпакета больше чем 25%.

Также Ломидзе отметила, что в 2021 году на рынке практически нет дешевых, «горящих» путевок или спецпредложений со снижением цены на 30-50%. Бюджетный отдых сохранился только на внутренних курортах и на турецком направлении, где есть чартеры.

«Горящих предложений нет, потому что спрос на большинстве направлений превышает предложение. Соответственно дефицита туристов нет и нет никакой конкурентной борьбы со стремлением перехватить кусок рынка и для этого применять низкие цены», — сказала исполнительный директор АТОР.

По ее мнению, в связи с неопределенной ситуацией на рынке большинство туристов предпочитают бронировать туры в последний момент. Кроме того, из особенностей сезона путешественники стали брать «все возвратное», чтобы при самостоятельной покупке билетов и брони отелей можно было отказаться в последний момент без штрафа и с гарантированным возвратом или переносом.

Ранее сообщалось, что стоимость авиабилетов с вылетом в апреле-июне в некоторые города России выросла на 15–120%.