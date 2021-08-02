Кудрин назвал способы уйти от «изжившей себя» модели экономики

Экономика спроса, действующая в России сегодня, себя исчерпала, а к инвестиционной модели перейти так и не получилось, заявил в интервью РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — пояснил он.

Он указал на низкие темпы экономического роста страны: по данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%. По словам главы Счетной палаты, за счет только улучшения качества экспорта страна могла бы увеличить этот показатель до 4–5% в год. Кроме того, этому способствовало бы и наращивание внутренних инвестиций.

««Экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», — считает Кудрин.

Также важными компонентами для развития экономики он считает инвестиции в человеческий капитал — образование и здравоохранение, а также предпринимательскую инициативу и конкуренцию.

По данным Минэкономики, валовой внутренний продукт (ВВП) России в июне вырос на 8,5% в годовом выражении. В отчете ведомства говорилось, что чистый экспорт вносит отрицательный вклад в ВВП в связи с более быстрым наращиванием физических объемов товарного импорта по сравнению с экспортом. Поддержку росту экономики «по-прежнему оказывает динамика кредитования». При этом выпуск ключевых несырьевых отраслей «уверенно превышает допандемийные уровни». На потребительском — замедление восстановления.