Польский концерн PGNIG собирается участвовать в сертификации «Северного потока – 2»

Нефтегазовый концерн PGNIG подал заявку на участие в процедуре сертификации оператора российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Эта процедура определит, получит ли владелец трубопровода привилегированное положение на европейском газовом рынке», — говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия пояснили, что подали запрос в регулирующий орган Германии (Федеральное сетевое агентство) с просьбой рассмотреть вопрос сертификации Nord Stream 2 AG, владельца трубопровода.

Председатель правления PGNiG Павел Маевский отметил, что Nord Stream 2 AG не хочет избежать применения законов о распределении собственности, доступа третьих сторон к инфраструктуре и прозрачных тарифов, указанных в III энергетическом пакете (законодательство ЕС по либерализации газового и электрического рынков - прим. ред.).

«Важным обстоятельством является также негативное влияние газопровода NS2 на энергетическую безопасность Евросоюза и отдельных государств-членов. Эти аргументы должны звучать, поэтому PGNiG решила присоединиться к процедуре сертификации», - сказал Маевский.

На данный момент «Северный поток — 2» достроен на 99%. Помимо США против него активно выступают Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать реализации проекта, но строительство должно завершиться уже к концу лета.

Ранее сообщалось, что сенаторы-республиканцы из банковского комитета верхней палаты Конгресса США добиваются введения санкций в отношении газопровода. В противном случае законодатели угрожают заблокировать решение кадровых вопросов американской администрации.