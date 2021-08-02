В Раде пожаловались на зависимость Украины от российской электроэнергии

Из-за постоянного кризиса в сфере энергетики Украина в скором времени будет зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков и народный депутат от фракции ВО «Батькивщина» Михаил Волынец в эфире телеканала «Наш».

Нардеп отметил, что на украинских тепловых электростанциях сейчас находится примерно 800 тыс. т угля, в то время как страна нуждается в 3 млн т.

Парламентарий считает, что запасы не увеличиваются якобы из-за снятия в 2019 году запрета на ввоз в страну электроэнергии из России.

«Это как гибридная война. Встали украинские шахты, стали останавливаться блоки тепловых электростанций, получили огромные убытки», — сказал Волынец.

Еще одной причиной кризиса в этой отрасли нардеп назвал действия украинских спекулянтов, которые в летний период нанесли миллиардные убытки местным производителям электроэнергии, добавил Волынец.

В мае Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение запретить поставки электроэнергии из Белоруссии и России до 1 октября 2021 года.