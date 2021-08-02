Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В МОК высказались о возможных санкциях к Белоруссии по делу... 08:32
Число политически активных россиян снизилось до минимума с 2004 года 08:26
Губерниев назвал чемпионку Игр «лузером» после ее слов о российских... 08:15
В Москве в понедельник ожидается до +29°С и гроза 07:59
Организаторы ОИ-2020 дисквалифицировали французского боксера, который родился... 07:55
Дочь Мэтта Дэймона заставила его прекратить употреблять гомофобное ругательство 07:47
«Круиз по джунглям» стал лидером кинопроката в России и СНГ 07:27
Дом английского футболиста пытались обокрасть второй раз за четыре месяца 07:25
Американец заявил, что ему полегчало после разговора с российскими пловцами... 07:14
В МВД отметили рост числа преступлений в интернете 07:01

В Раде пожаловались на зависимость Украины от российской электроэнергии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Из-за постоянного кризиса в сфере энергетики Украина в скором времени будет зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков и народный депутат от фракции ВО «Батькивщина» Михаил Волынец в эфире телеканала «Наш».

Нардеп отметил, что на украинских тепловых электростанциях сейчас находится примерно 800 тыс. т угля, в то время как страна нуждается в 3 млн т.

Парламентарий считает, что запасы не увеличиваются якобы из-за снятия в 2019 году запрета на ввоз в страну электроэнергии из России.

«Это как гибридная война. Встали украинские шахты, стали останавливаться блоки тепловых электростанций, получили огромные убытки», — сказал Волынец.

Еще одной причиной кризиса в этой отрасли нардеп назвал действия украинских спекулянтов, которые в летний период нанесли миллиардные убытки местным производителям электроэнергии, добавил Волынец.

В мае Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение запретить поставки электроэнергии из Белоруссии и России до 1 октября 2021 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день десятый: медали гимнастов и старт синхронисток
Российские гимнасты претендуют на медали в трех видах в десятый день
Дефицит растет: «Газпром» снизил поставки в Европу
В Европе отмечают сокращение поставок «Газпрома» в подземные газохранилища
Фиаско борцов и успехи каноистов: десятый день Олимпиады. LIVE
Чехиркин сенсационно выбыл из борьбы за медали ОИ-2020
Академик РАН назвал причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19
В России поддержали взыскание долгов за ЖКУ коллекторами
На Украине рассказали о требовании к Вашингтону из-за «Северного потока — 2»
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальной жары
Новости и материалы
В МОК высказались о возможных санкциях к Белоруссии по делу Тимановской
Число политически активных россиян снизилось до минимума с 2004 года
Губерниев назвал чемпионку Игр «лузером» после ее слов о российских спортсменах
В Москве в понедельник ожидается до +29°С и гроза
Организаторы ОИ-2020 дисквалифицировали французского боксера, который родился в Москве
Дочь Мэтта Дэймона заставила его прекратить употреблять гомофобное ругательство
«Круиз по джунглям» стал лидером кинопроката в России и СНГ
Дом английского футболиста пытались обокрасть второй раз за четыре месяца
Американец заявил, что ему полегчало после разговора с российскими пловцами в Токио
В МВД отметили рост числа преступлений в интернете
Тренер сборной Белоруссии — о Тимановской: она выделялась своим поведением
Врач рассказала, опасна ли ржавая вода из-под крана
Наставник «Зенита» Семак побил достижение титулованного итальянского тренера
Модель Коко Остин заявила, что кормит грудью свою пятилетнюю дочь
Тренер теннисиста Карацева прокомментировал конфликт с Рублевым в финале Токио-2020
Представитель МОК сделал заявление о состоянии белорусской легкоатлетки Тимановской
Собчак — о ситуации с Тимановской: репутация режима Лукашенко подорвана до основания
Белорусский депутат: поступок Тимановской — это предательство и подлость
Все новости
«Поставить режим на колени»: «Дети огня» взяли ответственность за лесные пожары
Группировка, связанная с запрещенной курдской партией, заявила о поджогах лесов в Турции
Логика ограничений: Собянин рассказал, как принимаются решения по антикоронавирусным мерам
Собянин рассказал о главном факторе для введения ограничений в Москве
«Удар в челюсть»: НАТО обвиняет Россию в провокациях
Американский адмирал рассказал о возможном боестолкновении в Черном море
Завершить военную миссию: что США планируют делать дальше в Ираке
Джо Байден объявил об окончании участия в операциях в Ираке к концу 2021 года
«Не знают о свободе слова»: Жириновский ответил Баку на ноту протеста
Жириновский упрекнул Азербайджан после протеста в адрес российской стороны
Нарышкин заявил, что разведка знает часть правды о деле Навального
Глава СВР: отравляющие вещества в биоматериал Навального могли добавить не в России
ЦБ сделал менее выгодной для банков ипотеку с минимальным взносом
Регулятор повысил надбавки к коэффициентам по рискованным ипотечным кредитам
SsangYong возрождается после банкротства
SsangYong планирует вернуться с электрическими внедорожниками
Секрет вельвичии: как африканское растение получило способность жить тысячи лет
Ученые расшифровали геном «бессмертного» растения
Переселение в Арктику. Что известно о расширении программы «Дальневосточный гектар»
Жители арктических регионов России с 1 августа могут бесплатно получить гектар земли
Сладко и гадко: какие блюда популярны в TikTok
Самые странные кулинарные идеи пользователей TikTok
«Псы резервации», «Девять совсем незнакомых людей», «Чепелуэйт» и еще 11 сериалов августа
Какие сериалы смотреть в августе 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
«Стиль — это я»: 85 лет со дня рождения Ив Сен-Лорана
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях