Власти Москвы могут расширить меры поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с РБК заявил, что власти столицы могут расширить меры поддержки бизнеса и граждан.

По его словам, на их поддержку уже было потрачено порядка 100 млрд рублей. Речь идет о прямых выплатах, отсрочке арендных платежей, а также налоговых преференций, уточнил градоначальник.

Он отметил, что если ситуация требует, то эти меры поддержки будут продлены.

«И даже кое-что новое вводим, например для общепита: гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг. Плюс продлили льготную программу кредитования», — сказал Собянин.

По его словам, самое главное в поддержке бизнеса — «не раздать деньги, а дать возможность работать».

Мэр также указал, что, как только ситуация позволила, столичные власти отменили QR-коды.

«И сейчас бизнес наверстывает упущенное. Не полностью, но в значительной степени», — отметил он.

Собянин добавил, что если в городе не вводить больше каких-либо ограничений, то по итогам нынешнего года сфера общепита вернется на уровень доходов 2019 года.