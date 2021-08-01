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Эксперт: до полумиллиона работников сельского хозяйства могут лишиться работы за 10 лет

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Проректор Финансового университета при правительстве России, профессор, доктор экономических наук Александр Сафонов заявил, что до полумиллиона работников сельского хозяйства могут лишиться работы за 10 лет, сообщает ТАСС.

«Скажем так, давлению со стороны робототехники и автоматизации процесса подвергнутся в первую очередь работники в сельском хозяйстве, где доля ручного труда достаточно высока, сезонные работники. <…> В сельском хозяйстве количество лиц, которые могут потерять работу на протяжении лет десяти, — это где-то около полумиллиона человек, кто занят непосредственно ручной работой или полуручной», — считает Сафонов.

Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития России в 2008-2012 считает, что сокращения, в первую очередь, начнутся на общественном транспорте, в грузовых и железнодорожных перевозках.

«Если беспилотные системы управления возникнут, то люди, управляющие транспортом, — у нас их почти 4 млн — потенциально находятся под угрозой увольнения. Причем транспортные средства в широком смысле слова, не только автомобиль, не только фура, но в том числе и железнодорожный транспорт. В метро уже пилотируют эти системы», — рассказал Сафонов.

По мнению эксперта, нельзя точно предсказать, повысит ли автоматизация уровень безработицы, так как давление на различные профессии также идет со стороны изменения технологий.

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