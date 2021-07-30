Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Власти Москвы выделили 1 млрд руб. из городского бюджета на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Отмечается, что эти деньги должны быть потрачены на мероприятия по профилактике COVID-19 (не более 15 тыс. руб. на организацию или ИП) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тыс. руб. на одного сотрудника).

Эти средства смогут получить предприятия общественного питания и компании, работающие в других пострадавших от пандемии отраслях. Их перечень определит Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

При этом еще 4 млрд руб. правительство города направит на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. Кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита увеличен до 100 млн рублей, а срок субсидирования процентной ставки — до 24 месяцев.

В 2020‒2021 годы в рамках указанной программы льготные кредиты на сумму более 132 млрд руб. были предоставлены свыше 18 тыс. компаний.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев коронавируса в Москве превысило 1,5 млн.