На Украине допустили полное прекращение Россией транзита газа через страну

Глава Оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон заявил, что надежды на остановку российского газопровода «Северный поток — 2» все еще остаются, и связаны они в первую очередь с формой соглашения Соединенных Штатов и ФРГ. Об этом он рассказал в интервью местному радио НВ.

По его словам, под совместным заявлением Германии и США подписей нет, однако по сути речь идет о некой декларации, а не о сделке. В нем обозначаются лишь рамки будущих переговоров и сотрудничества по газопроводу, объяснил он.

«Я считаю, что у нас еще есть очень большие шансы бороться за сохранение транзита и против «Северного потока — 2», — сказал Макогон.

Также глава Оператора ГТС отметил, что маршрут необходимо будет сертифицировать, а это требует исполнения жестких норм европейского энергетического законодательства, Третьего энергетического пакета, предусматривающего ограничения для компании-оператора.

Кроме того, он подчеркнул, что следить за данными формальностями будут не только власти Украины, но и Польши.

«Мы рассматриваем сценарий — даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически «Газпром» может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», — добавил он.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук сообщил, что Украине придется «на коленях» просить газ у России.

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.