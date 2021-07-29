ФАС проводит проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) из-за результатов мониторинга биржевых индикаторов цен на нефтепродукты решила провести внеплановую проверку нефтетрейдеров. Об этом говорится в сообщении службы.

«В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров. Основанием стали результаты мониторинга антимонопольной службой биржевых индикаторов цен на нефтепродукты», — указывается в сообщении.

Ранее ФАС разработала первую в России концепцию долгосрочного тарифного регулирования. Сейчас регулированием роста тарифов в России в пределах инфляции (не выше 4%) занимается государство. При этом в разных сферах появляется дисбаланс, в том числе из-за действующих исключений для организаций и отраслей. Ожидается, что концепция ФАС устранит эту проблему.

Также сообщалось, что у российских водителей резко выросли расходы на бензин.