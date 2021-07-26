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Саакашвили нашел альтернативу для Украины после запуска «Северного потока-2»

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AP

Бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что нашел альтернативу для Украины после запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина 24».

По его словам, после завершения строительства газопровода украинским властям необходимо приступить к разработке собственных ресурсов, в частности «зеленого» водорода. Политик считает, что нельзя доверять гарантиям, что транзит газа через Украину продолжится после реализации проекта. Он считает, что геополитическое значение Киева будет только снижаться после начала работы «Северного потока — 2».

Также бывший грузинский лидер обвинил Россию в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, поскольку именно на юге страны находятся основные залежи «зеленого» водорода.

Ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что Киев защищает собственные интересы в вопросе «Северного потока — 2», а не работает против России.

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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