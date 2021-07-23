Зеленский ввел санкции против Wildberries

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против ряда физических и юридических лиц, в том числе против интернет-магазина Wildberries. Об этом сообщается в соответствующем указе, опубликованном на сайте главы государства.

«Общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз» (Wildberries). Срок действия - три года», — говорится в сообщении.

Под санкции попали российские граждане: гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, совладелец компании Владислав Бакальчук, директор по IT Wildberries Андрей Ревяшко и Алексей Кузменко.

Кроме того, в списке юрлиц указаны названия компаний из России, Польши, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и самой Украины. Также санкции на три года были введены против неприбыльных организаций «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация Франция — Крым».

Данные санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ранее украинский президент ввел в действие решение о санкциях против нескольких авиакомпаний России, включая «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии».