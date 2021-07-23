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В Кремле уточнили позицию «Газпрома» по транзиту газа через Украину

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Объем поставок газа зависит от спроса, который в основном формируется за счет Германии. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал, почему «Газпром» приветствовал участие ФРГ в работе по транзиту через Украину. Вместе с этим Песков подчеркнул, что в будущем переговоры по данному вопросу могут носить исключительно коммерческий характер.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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