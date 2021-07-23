Защититься от киберугроз научит обучающая платформа МегаФона

Как сообщает пресс-служба компании, МегаФон предложил новое решение для бизнеса – обучающую платформу Security Awareness, которая помогает защитить корпоративные данные от мошенников, информируя сотрудников обо всех актуальных угрозах в сфере кибербезопасности и тренируя навыки при помощи имитированных фишинговых атак.

В 2020 году количество кибератак в мире выросло в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, 86% из них были направлены на организации, такие данные приводит Positive Technologies. С нарушениями информационной безопасности со стороны сотрудников столкнулось 88% российских компаний, говорится в исследовании SearchInform. В России сегодня запустили обучающую платформу Security Awareness, которая помогает защитить корпоративные данные от мошенников, информируя сотрудников обо всех актуальных угрозах в сфере кибербезопасности.

Новая разработка позволяет обучить сотрудников противодействию киберугрозам и избежать компаниям возможных потерь. Решение связистов даже позволяет инициировать в периметре компании искусственные фишинговые атаки. Это также поможет компаниям проверить защищенность информации, готовность к внешним угрозам, оценить возможный ущерб бизнесу при реальной кибератаке, — считают специалисты.

«В первом полугодии спрос на решения в области кибербезопасности со стороны бизнеса вырос на 50%. Компании активно защищают свою инфраструктуру, но для успешного противостояния кибермошенникам необходимо правильно выстроить взаимодействие с сотрудниками – повышать их информированность об угрозах, отрабатывать опасные ситуации. Платформа Security Awareness поможет сформировать необходимые навыки и укрепит защиту компании», – сообщила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Платформа содержит курсы о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы защитить информацию, об отличительных чертах фишинговых сайтов, психологических приемах и технологиях, которые используют мошенники, чтобы получать конфиденциальную информацию.

В случае необходимости специалисты МегаФона могут разработать дополнительные узкоспециализированные курсы с учетом особенностей той или иной компании. Платформу «МегаФон Security Awareness» можно брендировать под заказчика и установить на собственный сервер компании. Она также может быть доступна из облака, в этом случае сотрудники смогут проходить обучение даже со смартфонов.