Главы крупнейших банков заявили о рисках из-за подхода ЦБ к экосистемам

Новое регулирование экосистем, формат которого сейчас обсуждает ЦБ, может привести к тому, что больше 100 банков нарушат те или иные нормативы достаточности капитала; в свою очередь это может привести к закрытию отделений в небольших городах.

Об этом председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину предупредили в письме глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, сообщает РБК.

Как известно, в конце июня Банк России выпустил доклад с предложениями ввести новые ограничения для банков, которые развивают экосистемы.

В частности, планируется установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ) — предельную долю вложений кредитной организации в иммобилизованные активы относительно ее совокупного капитала. их объем на специальные повышающие коэффициенты иммобилизации.

Расчеты по предлагаемой ЦБ методике, проведенные для оценки нового регулирования на достаточность капитала, показали, что более половины — 190 из 377 проанализированных банков — могут не вписаться в предлагаемый регулятором РЧЛ, пишут руководители банков.

Авторы обращения к Набиуллиной считают, что следствием внедрения предлагаемой методики станет дискриминация многофилиальных банков, а также кредитных учреждений, концентрирующихся на розничном обслуживании небольших клиентов.